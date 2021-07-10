Мини, широкие и бермуды: Пугачева, Гагарина, Брежнева и другие звезды носят ультрамодные шорты

Fashion-стилист Ольга Блок рассказала порталу Teleprogramma.pro о том, какие шорты стоит носить в 2021 году.

Незаметно настала почти середине лета. Пока в Москве и других городах стоит жарка погода, девушки не упускают шанса принарядиться. Тем более, что после самоизоляции сидеть дома уже никому не хочется.

Ранее для читателей портала Teleprogramma.pro эксперт рассказала о самых модных платьях, а также брюках и куртках. А теперь fashion-стилист Ольга Блок поведала о самых ультрамодных шортах сезона.

Полина Гагарина

Стройная и обаятельная Полина Гагарина много путешествует. Певица успевает строить карьеру и воспитывать детей. При это она всегда находится в форме. Артистка часто подчеркивает стройные ноги, надевая шорты. В этом году она носит шорты из денима и белые хлопковые.

«Полина Гагарина выбрала свободные и элегантные мини-шорты! Их можно носить не только с облегающими футболками как в образе Полины, но и рубашками в мужском стиле», — пояснила Блок.

Ольга Бузова

На одну из передач «ББ шоу» Ольга Бузова облачилась в футболку-безрукавку и джинсовые бермуды. Дополнили образ сабо на высоком каблуке.

«Ольга Бузова появилась в джинсовых шортах до колена с необработанным краем. Тоже отличный выбор. Хорошо сочетаются не только с футболками и поло овертайм. Можно скомбинировать с кола-топом и рубашкой, а в прохладный день и с хлопковым свитером», — рассказала стилист.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева давно стала для поклонников примером женственности. Певица всегда блистает на сцене в роскошных нарядах. В обычной жизни она отдает предпочтение лаконичности и комфорту.

«Короткие джинсовые шорты с необработанным краем как у Веры Брежневой — идеальный вариант для отпуска или дома. Сочетайте их со свободными футболками или летними накидками-кимоно», — заметила Ольга.

Светлана Лобода

К слову, похожую модель шорт выбрала и Светлана Лобода. Певица обладает безупречной фигурой, которую подчеркивает на отдыхе. Майка и шорты на ней смотрятся, как на модели, а неровный край придает изюминки. К слову, такой наряд можно носить и с каблуками, и с кроссовками, как сделала певица. Образ с шортами можно сделать как более комфортным, так и более женственным с помощью деталей.

Наталья Подольская

Наталья Подольская не так давно снова стала мамой. Однако она быстро вернулась в форму после родов и с удовольствием носить облегающие наряды. Она носит трикотажный лук с шортами, который становится все популярнее среди модниц.

«Наталья Подольская выбрала ультрамодные шорты до колена из трикотажа. Модель интересная — но очень требовательная к фигуре. Чтобы выглядеть в таком трикотаже хорошо, нужно быть отличной спортивной форме», — высказалась стилист.

Ксения Собчак

Ксения Собчак всегда следила за трендами. Она посещает светские рауты и красные дорожки. Телеведущая каждый раз предстает на публике в обновках. Этим летом она успела отметиться в костюме канареечного цвета с удлиненным шортами. Ее образ приглянулся многим поклонникам.

«Очень актуальный и носибельный вариант демонстрирует Ксения Собчак», — отметила Блок. «Бермуды до колена с жакетом. Подходит многим и даже годится для нестрогого офиса», — добавила эксперт.

Настя Каменских

А вот Настя Каменских очень любит летние наряды, так как часто ездит на курорты. Певица обладает эффектной внешностью, которую любит подчеркивать женственными образами. В ее коллекции есть много шорт, включая кожаные.

«Настя Каменских демонстрирует короткие кожаные шорты. Такую сексуальную вещь лучше комбинировать с безбрежными и свободными футболками и кардиганах и спортивной обувью», — пояснила Ольга.

Алла Пугачева

Несмотря на то, что Алле Пугачевой уже 72 года, она не отстает от трендов. Певица обладает стройной фигурой, поэтому часто носит укороченные джинсы и блузки, а также позволяет себе носить мини-юбки. В шортах артистку можно увидеть жарким летом.

«Сегодня многие актуальные вещи подходят для самого разного возраста! Алла Пугачева доказывает это, надевая джинсовые шорты до колена. В сочетании с кроссовками или кедами, свободным свитшотом или хлопковым свитером это отличный комплект для прогулки в выходной день!» — рассказала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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