«Красота»: Брежнева в полупрозрачном мини-платье блеснула фигурой перед Монатиком в Белеке

Вера Брежнева еще недавно делилась кадрами из Италии. Певица не скрывает, что любит эту страну и даже сыграла там свадьбу с Константином Меладзе. Теперь девушка приезжает туда, чтобы взобраться на горы, позагорать у бассейна и покататься на велосипеде по любимым улочкам. Последние несколько дней артистка наслаждалась отдыхом со своей сестрой. Однако на днях она отправилась в Турцию.

На радость отдыхающим Вера дала концерт в Белеке. Более того, она выступила не одна, а с Монатиком. Еще год назад они записали совместный хит «Вечериночка». Для появления на публике певица выбрала лаконичный, но пикантный образ. Девушка танцевала и пела в мини-платье черного цвета из тонкой ткани. В полупрозрачном наряде Брежнева засветила белье и прелести фигуры.

Певица без стеснения двигалась и демонстрировала свои стройные ноги на публике. Она зажигательно выступила с Монатиком. Поклонники пришли в восторг от их дуэта и того, как выглядит 39-летняя артистка. После концерта Веру застали в номере. Она с ногами забралась на кровать.

«Поймала с поличным», — написала звезда о своем визажисте.

Певица получила множество комплиментов. «Какая она неземная», «Чистый соблазн», «Секс вошел в чат», «Просто девочка-вечериночка», «Эти ноги стоят золота», «Идеальная», «Красота», — прокомментировали пост подписчики.

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