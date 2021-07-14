«Обожаю»: Вера Брежнева облачилась в силуэтное черное платье из стрейч-бархата

Певица покрасовалась в одном из своих любимых нарядов перед выступлением в Турции.

Вера Брежнева в этом году отметила 39-летие. Она продолжает быть одной из самых популярных певиц в стране. Девушка обладает стройной фигурой, как у моделей, и моложавым видом. Когда певица отдыхает со старшей дочкой от первого брака, то ее часто принимают за ее сестру. Однако в последнее время артистка также одевается в более молодежном стиле. Этим летом она носит костюмы из льна и шелковые платья-сорочки.

Еще недавно Вера была в Италии. Однако она отправилась в Турцию, чтобы сделать сюрприз Монатику. Певица появилась на его концерте и выступила с ним. А вот 14 июля первую часть дня девушка наслаждалась отдыхом. Она успела похвастаться нарядом с брюками-бананами горчичного цвета. Артистка готовилась уже к своему концерту в Белеке. Вечером Брежнева облачилась в силуэтное черное платье по фигуре.

«Обожаю вещи, которые не нужно гладить. В поездках это сверхактуально и вещи, которые актуальны всегда. Как мое платье из стрейч-бархата, которому уже много лет», — поделилась она.

По словам Веры, она приготовилась к выступлению. Девушка покрасовалась в своем любимом наряде. Поклонники отметили, что артистку красят любые образы, даже самые простые. «Как я восхищаюсь вашим стилем», «Вам идут такие образы», «Красивая очень», «С такой фигурой только такие и надо носить», — заявили поклонники.

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