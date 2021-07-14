«Ну зачем?»: Асмус полностью обнажила роскошные формы в ванной, прикрывшись полотенцем

Кристина Асмус в свое время прославилась благодаря сериалу «Интерны». Теперь она уже одна из наиболее известных актрис в стране. Недавно девушка снялась в новой картине с Милошем Биковичем. Примечательно, что актриса уже больше года живет без Гарика Харламова. Их расставание стало для многих неожиданностью. Однако звезда не так давно призналась, что уже не одинока.

Своего избранника Кристина предпочитает скрывать. При этом она продолжает делится пикантными фото. Девушка не только снимается в откровенных сценах, но и в обычной жизни без стеснения раздевается. Даже гипс на ноге не мешает ей устраивать фотосессии. 14 июля артистка поделилась снимком, на котором предстала в ванной полностью обнаженной. Асмус изящно позировала, прикрывшись полотенцем. При этом она показала свою спину и мушку на щеке.

Так как Кристина привыкла к критике, то добавила несколько хэштегов: «Груди нет, но вы держитесь», «Махровая Асмус», «Тощая».

Поклонники оценили откровенный кадр. Многие признались, что экс-жена Харламова их взбудоражила. «Ванную у Гарика отсудила», «Хештеги просто огонь. Красотка!», «Вид просто шикарен», «Крис! Хорош уже будоражить воображение людей! Ты супер, шоколад с мармеладом», «Ну зачем?», «Гарика дразнишь изгибами», «Голая и красивая», — прокомментировали пост подписчики.