«У меня есть отношения и не один год уже»: Кристина Асмус заговорила о тайном романе

Актриса призналась, что ее сводили со многими известными персонами, но никто не догадался, с кем она встречается.

Кристина Асмус прославилась, когда снялась в «Интернах». Там она подружилась с Иваном Охлобыстиным. А когда девушка вышла замуж за Гарика Харламова, она стала частой гостьей на шоу Comedy Club. Актриса успела родить от избранника дочку Анастасию. Несмотря на то что их отношения казались идеальными, летом 2020 года пара объявила о расставании. А позже девушка призналась, что хотела уйти от юмориста еще несколько лет назад.

Примечательно, что после развода Асмус стала больше сниматься и даже попробовала силы в качестве ведущей. При этом она не рассказывала ничего о личной жизни, хоть и призналась, что у нее есть близкий контакт с мужчинами. Как оказалось, она имела в виду одного человека. Кристина все чаще упоминает таинственного возлюбленного. А теперь она намекнула, что закрутила роман, когда еще была в браке.

«По следам предыдущего поста. Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы. Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку», — заявила звезда.

Поклонники пожелали девушке счастья, а некоторые попытались отгадать, кто покорил ее сердце. «Да ладно, неужели с Батрухой», «Как не один год? Неужели так много времени прошло с развода», «Если не один год ,значит, при живом муже уже имела?», «Просто красотка», «Кристина, умело скрываешь отношения! Счастье любит тишину», «С такими загонами, ты ни с кем не уживешься», «Вымышленный бойфренд, что дальше?» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Гарик Харламов не так давно был замечен на отдыхе с 28-летней актрисой театра и кино Екатериной Ковальчук. Они вместе снимались в сериале «Гусар». Ходят слухи, что у них тоже завязался роман, когда юморист еще был в браке. Но свои отношения с Екатериной он пока не подтвердил. Более того, Асмус с Харламовым еще делят 410-метровый дом на Рублевке, который оценивают в 100 миллионов рублей.

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