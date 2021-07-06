«С больной ногой»: Кристина Асмус передвигается при помощи костылей

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус активно делится с подписчиками в микроблоге новостями из своей закулисной жизни. И на этот раз показала, как теперь ей приходится тяжело после серьезной травмы ноги, которую она получила на днях. Девушка серьезно повредила голеностоп и теперь вынуждена несколько недель провести в гипсе.

Самостоятельно ходить Асмус не может. И к стоматологу красотка отправилась на костылях. Как это было, актриса показала в себя в stories. «С больной ногой пришла лечить зуб», сообщила девушка.

Кристина продемонстрировала, как ей теперь приходится надевать бахилы в клинике. При этом девушка не теряла самообладания и бодрости – ей удалось довольно ловко обойтись без посторонней помощи.

Напомним, Асмус порвала четыре связки на левой ноге. Все произошло дома на лестнице, когда она оступилась и подвернула ногу.

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