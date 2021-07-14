«Лишила дара речи»: Брежнева в мерцающем платье на запах красиво обнажила изящное бедро

Вера Брежнева привыкла много работать. Однако благодаря пандемии она стала чаще проводить время с семьей. Певица этим летом проводила время в Италии. Там у нее есть дом с Константином Меладзе, где она проводит время с родными. Она успела позагорать с сестрой, побывать в горах и устроить путешествие на автомобиле. Артистка часто позировала то в саду, то на фоне полей.

Лишь ради выступлений Вера покидает Италию. Не так давно она побывала в Санкт-Петербурге, где выступила в рамках фестиваля. Как оказалось, певица успела покататься на катере по Неве. При этом она была облачена в вечерний наряд. Артистка покрасовалась в платье-халате с фиолетовыми пайетками. Благодаря разрезу Брежнева красиво обнажила бедра и стройные ноги.

«Воспоминания», — написала звезда.

А на видео Вера изящно позировала в лучах ночных огней города. Поклонники были восхищены не только образом, но и фигурой знаменитости. «Шикарная, красивая, милая Вера», «Лишила дара речи», «Шикарный цвет и мерцание», «Нет слов. Шикарно», «Вера, как всегда, прекрасна», «Ты вообще бомба», «Веруня, вы просто огненная», «Просто ведение», «Какие ноги, я женщина и то отмечаю», — прокомментировали пост подписчики.

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