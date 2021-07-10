Сразу после душа: обнаженная Вера Брежнева в одном платье-халате предстала без макияжа

Вера Брежнева не скрывает, что в детстве ее часто дразнили. В школьные годы она не подозревала, что станет суперзвездой и еще секс-символом для миллионов людей. В 39 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она счастлива в браке с Константином Меладзе и мечтает подарить ему двоих детей. От прошлых отношений у артистки есть дочки Соня и Сара, о которых она заботится.

Этим летом Вера предпочитает путешествовать. Большую часть времени она проводит в Италии. Там у пары есть просторный дом. Если первое время девушка предпочитала взбираться на горы и ездит на машине по городам, то теперь она наслаждается более спокойным отдыхом. 10 июля Брежнева отправилась на пляж с сестрой. А вот вечером она опубликовала пикантное фото сразу после душа.

В кадре девушка позировала без макияжа с влажными волосами. Она накинула на голое тело платье-халат с принтом. Ее образ дополнили черные вьетнамки. Певица подчеркнула свои тонкие щиколотки.

Поклонники были сражены красотой Веры. Они осыпали комплиментами жену Меладзе. «Ох, вот это красотка», «По вам видно, что отпуск удался», «Без макияжа вы еще милее», «Верочка, вы стильная даже в халате», «Идеальная во всем», «Волосы еще не высохли, но вам и так хорошо», «Костик ждет?», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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