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Сразу после душа: обнаженная Вера Брежнева в одном платье-халате предстала без макияжа

Певица на отдыхе в Италии решила показать себя в естественном виде.

Сразу после душа: обнаженная Вера Брежнева в одном платье-халате предстала без макияжа
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева не скрывает, что в детстве ее часто дразнили. В школьные годы она не подозревала, что станет суперзвездой и еще секс-символом для миллионов людей. В 39 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она счастлива в браке с Константином Меладзе и мечтает подарить ему двоих детей. От прошлых отношений у артистки есть дочки Соня и Сара, о которых она заботится.

Этим летом Вера предпочитает путешествовать. Большую часть времени она проводит в Италии. Там у пары есть просторный дом. Если первое время девушка предпочитала взбираться на горы и ездит на машине по городам, то теперь она наслаждается более спокойным отдыхом. 10 июля Брежнева отправилась на пляж с сестрой. А вот вечером она опубликовала пикантное фото сразу после душа.

В кадре девушка позировала без макияжа с влажными волосами. Она накинула на голое тело платье-халат с принтом. Ее образ дополнили черные вьетнамки. Певица подчеркнула свои тонкие щиколотки.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Поклонники были сражены красотой Веры. Они осыпали комплиментами жену Меладзе. «Ох, вот это красотка», «По вам видно, что отпуск удался», «Без макияжа вы еще милее», «Верочка, вы стильная даже в халате», «Идеальная во всем», «Волосы еще не высохли, но вам и так хорошо», «Костик ждет?», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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