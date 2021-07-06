«Боги! Затмила даже небо»: Брежнева в микрошортах взбудоражила поклонников изящными формами

Вера Брежнева не скрывает, что счастлива в браке с Константином Меладзе. Они тайно поженились в Италии, где у них есть особняк. Неудивительно, что пара так любит отдыхать в этой стране. Обычно певица редко делится семейными кадрами. Она предпочитает придерживаться мнения, что счастье любит тишину. При этом артистка иногда публикует кадры, на которых позирует с мужем. Этим летом они снова отдыхают в Италии.

На днях Вера устроила путешествие с сестрой. Она отправилась в небольшой город на музыкальный концерт. При этом певица была облачена в сорочку и футболку оверсайз, скрыв свою фигуру. А вот 6 июля она оказалась в Портофино. Девушка насладилась морской прогулкой. При этом она предстала на корме катера в майке и черных микрошортах. Брежнева распустила волосы и втянула ноги, показав постройневшую фигуру во всей красе.

«Лето — маленькая жизнь…» — заявила звезда.

Обычно певица редко оголяется на публике. Поклонники были сражены тем, как выглядит 39-летняя артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Хороша… зараза», «Как? Как вам это удается? Выглядеть так хорошо», «Боги! Затмила даже небо», «Ой, а стопа, как ласта», «Ноги просто безупречные», «Женственность так и пышет», «Верочка, какая красота и ты прекрасная», «Русалка на корабле», — прокомментировали пост подписчики.

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