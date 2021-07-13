«Такая изящная»: Аделина Сотникова в коротком платье обнажила наливные бедра на яхте

Аделина Сотникова не скрывает, что ей нравится за собой следить. Еще в 2014 году она стала олимпийской чемпионкой. Ее даже называли «вундеркиндом», так как она умело исполнять сложные трюки в одной программе. Но в прошлом году спортсменка объявила о завершении карьеры. Однако без льда она жить не может, поэтому участвует в постановках Татьяны Навки. Этим летом они привезли шоу в Сочи.

Свободное время Аделина обычно проводит с родными. Но на этот раз она решила похвастаться тем, как проводит свободное время на курорте. Девушка насладилась морской прогулкой на яхте. При этом фигуристка предстала в черном мини-платье. Она изящно засветила наливные бедра. При этом Сотникова также показала свои стройные и подтянутые ножки. Шляпка дополняла ее лук, а также сумка Dior.

«Не прекращайте мечтать», — заявила спортсменка.

Примечательно, что первой на фото отреагировала Татьяна Навка. «Моя ж ты девочка», — написала она. «Красотуля! Все успевает: и работать и отдыхать!», «В джазе только девушки! Круто! Стильно и красиво!», «Дама в шляпе, дело в шляпе и все под шляпой», «Ммм, какие ножки!», «Такая изящная», «Ох, какая», «Какой вид!», «Прекрасные ножки, прям царевна», «Спортсменку видно сразу», — прокомментировали пост подписчики.

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