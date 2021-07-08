«Оль, ну все видно!»: Бузова в шелковых шортиках устроила секси-танцы

Ольга Бузова уже несколько недель находится в Африке. Она снимается в новом проекте канала ТНТ. Примечательно, что девушка предпочитает не рассказывать о своих съемках, чтобы сохранить интригу. При этом она хвастается своими прическами, так как нарастила длинные локоны. А также телеведущая каждый день меняет новые образы. Несмотря на то что погода в сафари холодная, она успевает даже позагорать в бикини.

В последнее время Ольга так много работает, что свободного времени у нее мало. При этом каждое утро она начинает со спорта. Напомним, что после поездки в Италию девушка поправилась. Теперь она старается привести себя в форму. Однако это не мешает телеведущей оголяться для поклонников. Утром 8 июля Бузова решила покрасоваться у зеркала. Она предстала в шелковой сорочке и шортиках.

Девушка устроила секси -танцы под свой хит. При этом она демонстрировала рельефные ноги.

Однако поклонники неоднозначно отреагировали на танцы Бузовой. Многим ее вид показался слишком откровенным. «Взрослая женщина, а она все за 18-летними повторяет», «Ну извивается», «Не привлекаешь, как ни крути», «На грудь даже намека нет», «Оль, ну все видно! Что за срам!», «Ноги такие тонкие, где попа?», «Спасибо, что в трусах», «Совсем ничего не осталось», «Оля, ну зачем ты себя выставляешь? Никакой изюминки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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