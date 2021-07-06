«Оль, вот это вид!»: Бузова в топе-бюстье игриво засветила округлый бюст

Ольга Бузова обычно даже летом много работает. Девушка уже не ведет шоу «Дом-2», поэтому у нее освободилось время для новых проектов. Она побывала в Италии, где смогла отдохнуть. Телеведущая блистала на фестивале «Жара», где выступила в ярких образах. А потом она улетела в Африку, где находится на секретных съемках нового проекта. Так как блондинке нельзя делиться деталями шоу, она снимает себя в женственных нарядах.

В последнее время Бузова не перестает оголяться. Она снимается в купальнике, когда выдается теплая погода. Девушка также носит легкие платья и костюмы. Накануне телеведущая решила показать, как собирается на работу. Она предстала в лосинах и топе-бюстье. Артистка решила станцевать перед зеркалом, пока была одна в комнате. При этом Ольга оголила плоский живот и засветила бюст без лифчика.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит звезда. Не так давно она призналась, что поправилась. Однако фанаты посчитали, что девушка находится в прекрасной форме.

«Оль, вот это вид!», «А так даже лучше, такая красивая», «Грудь появилась», «Не слишком большой топ», «Дава упал бы в обморок», «Ножки стройные, животик плоский», «Ложбинка виднеется», «Давай еще ближе, видно грудь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

К слову, позже Бузова засветила свои прелести уже в розовом топе и шортах.

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