Лазурное облако: Нюша в платье из пушистых перьев и на шпильках блеснула загорелыми ножками на «Жаре»

Нюша не скрывает, что во многом ей помогал отец в начале карьеры. Владимир Шурочкин — бывший участник группы «Ласковый май». Он был продюсером дочки, пока она не вышла замуж за Игоря Сивова. Девушка продолжает строить карьеру на сцене. Однако после рождения дочки Симбы она реже появляется на публике. Недавно несколько недель артистка провела на Мальдивах, где отдохнула с семьей.

24 июня в Москве прошел второй концертный день фестиваля «Жара». На этот раз мероприятие прошло без зрителей из-за пандемии. Это стало неожиданностью для организатора Эмина Агаларова и ведущей Яны Чуриковой. В зале было всего 50 человек. Однако артистам это не помешало покрасоваться на ковровой дорожке. Ольга Бузова пришла в воздушном платье макси, а Кети Топурия в эффектном черном комбинезоне.

Нюша сначала появилась на красной дорожке в пиджаке «с мужского плеча» и блузке-сетке. Однако для выступления она приготовила яркий образ. На сцене певица появилась в платье из пушистых перьев лазурного цвета. Наряд напоминал облачко или сладкую вату. Босоножки на каблуке дополнили женственный аутфит. Артистка показала изящные и загорелые ноги. Она зажигательно танцевала и пела.

Поклонники осыпали Нюшу комплиментами. Многие отметили, что ее образ был одним из самых ярких. «Какая классная», «Цыпочка», «Вот это облачко», «Сладкая детка», «Всех затмила, роскошная наша», «Наряд бомба», «Такое платье не поносишь в дождь», «Птичка счастья», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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