«Быть свободным»: Нюша в силуэтной желтой юбке и топе запечатлелась на крыше небоскреба в Дубае

Нюша поделилась со своими поклонниками снимком, который она сделала в Дубае, на крыше небоскреба. Певица запечатлелась возле бассейна в актуальном луке сияющего желтого оттенка, который Институт цвета Pantone наряду с серым назвал тоном года. Артистка подчеркнула фигуру при помощи силуэтной юбки и топа с длинными рукавами.

«Делать то, что доставляет удовольствие, — значит быть свободным», — процитировала слова Вольтера звезда, обнародовав кадр в личном блоге.

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Отметим, что ранее о желтых тонах рассказывала Эвелина Хромченко. Ведущая заметила, что одежда этого цвета хорошо передает солнечное настроение и настраивает на позитивный лад. Она хорошо сочетается с зеленым, синим и коричневым оттенками. Однако, модницам нужно быть с актуальным колором осторожными, ведь он иногда может исказить природный цвет лица.

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