Акцент на ноги: Лопырева отметилась в джинсовых мини-шортах и трендовых босоножках на завязках

Виктория Лопырева не так давно побывала в России. Почти год она не приезжала на свою родину. Девушка предпочитает жить в теплых странах, но не забывает о своих корнях. Часто она устраивает вечеринки в русском стиле или готовит с друзьями пельмени. К слову, после родов она быстро вернулась в форму. Блондинка растит сына Марка Лео. По утрам она любит устраивать пробежку, но при этом играет с малышом.

В Москве и Санкт-Петербурге Виктория посетила ряд мероприятий, на которых появлялась то в женственных платьях, то в деловых костюмах. Теперь она приехала на отдых в Турцию. Девушка проводит время с друзьями на курорте. Она вновь носит короткие платья, а на днях она предстала в юбке и топе.

Очередной день Лопырева встретила в на террасе отеля рядом с побережьем. Она покрасовалась в джинсовых мини-шортах, морковном топе и босоножках с квадратным мысом и завязками на щиколотке. Обувь зеленого цвета добавила нотку женственности в образ.

К слову, обувь с квадратным мысом и тесемками стала хитом сезона. По словам стилистов, именно на такие босоножки стоит обратить внимание.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие одарили молодую маму комплиментами. «Какие ножки!», «Я просто залипла, смотря на ноги Вики», «Какая красавица! Идеальная», «Виктория, вы такая бомба. Еще и футбол любите — кайф», «Босоножки чумовые», «Яркая и красивая», «Этими ногами можно покорить мир», «Обувь суперская», — прокомментировали пост подписчики.

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