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Акцент на ноги: Лопырева отметилась в джинсовых мини-шортах и трендовых босоножках на завязках

Телеведущая проводит отпуск на курорте, где носит яркие наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры.

Акцент на ноги: Лопырева отметилась в джинсовых мини-шортах и трендовых босоножках на завязках
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева не так давно побывала в России. Почти год она не приезжала на свою родину. Девушка предпочитает жить в теплых странах, но не забывает о своих корнях. Часто она устраивает вечеринки в русском стиле или готовит с друзьями пельмени. К слову, после родов она быстро вернулась в форму. Блондинка растит сына Марка Лео. По утрам она любит устраивать пробежку, но при этом играет с малышом.

В Москве и Санкт-Петербурге Виктория посетила ряд мероприятий, на которых появлялась то в женственных платьях, то в деловых костюмах. Теперь она приехала на отдых в Турцию. Девушка проводит время с друзьями на курорте. Она вновь носит короткие платья, а на днях она предстала в юбке и топе.

Очередной день Лопырева встретила в на террасе отеля рядом с побережьем. Она покрасовалась в джинсовых мини-шортах, морковном топе и босоножках с квадратным мысом и завязками на щиколотке. Обувь зеленого цвета добавила нотку женственности в образ.

К слову, обувь с квадратным мысом и тесемками стала хитом сезона. По словам стилистов, именно на такие босоножки стоит обратить внимание.

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие одарили молодую маму комплиментами. «Какие ножки!», «Я просто залипла, смотря на ноги Вики», «Какая красавица! Идеальная», «Виктория, вы такая бомба. Еще и футбол любите — кайф», «Босоножки чумовые», «Яркая и красивая», «Этими ногами можно покорить мир», «Обувь суперская», — прокомментировали пост подписчики.

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