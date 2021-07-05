«Это Архыз»: Барановская в пудровом платье плиссе свободного кроя запечатлелась у водопада

Телеведущая приехала в село с детьми, чтобы отметить день рождения подруги. Она выбрала элегантный лук для такого случая.

Юлия Барановская уже давно рассталась с Андреем Аршавиным. При этом она не скрывает, что теперь в ее личной жизни тоже есть мужчины, но о своих романах девушка рассказывает редко. Она построила карьеру на телевидении и при этом знаменитости удается регулярно ездит в разные страны с детьми: Артемом, Яной и Арсением. Несмотря на свою занятость, бывшая избранница футболиста ходит на светские рауты и ведет фестивали.

Каждый раз Юлия предстает на публике в женственных образах. Она никогда не красила волосы, но порой носит парики, чтобы преобразиться. 5 июля телеведущая с детьми приехала в село Архыз. Ее вывезли на природу, где девушка увидела настоящий водопад. Она забралась на склон, чтобы сделать красочные кадры с наследниками. При этом Барановская была облачена в пудровое платье плиссе свободного кроя с цветочным принтом. Ветровка в тон дополняла лук, как и кроссовки.

«Ну что тут скажешь. Д , да, да — это Архыз! Празднуем день рождения любимой Елены Боска», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Когда она залезла на дерево ради эффектного кадра, все были еще сильнее впечатлены. «Счастливая вы такая», «Ну такая прелесть!», «Какое нежное платье», «Юленька, вы огромная молодец», «летящий образ», «Счастливая семья», «Красотка наша, в диких прериях», «Водопад завораживает и такая нежная вы», — прокомментировали пост подписчики.

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