Летний монохром: Собчак вслед за Лопыревой облачилась в костюм с шортами-бермудами трендового цвета

Ксения Собчак не раз признавалась, что следит за модными тенденциями. Телеведущая носит наряды не только люксовых брендов, но и отечественных дизайнеров. Недавно она вела премию Муз-ТВ и сменила за время мероприятия шесть нарядов. Девушка выбирала как яркие костюмы, так и платья. В обычной жизни она тоже не боится привлекать к себе внимание и любит выглядеть женственно. Для этого звезда носит не только платья.

15 июня во время прогулки Ксения решила похвастаться новым летним образом. Она позировала у храма в костюме модного цвета гоголь-моголь. Такой оттенок стал актуальным в этом году, по словам Александра Васильева. Телеведущая облачилась в жакет оверсайз и удлиненные шорты-бермуды. Ее образ дополнили бархатные туфли и кепка. Собчак покрасовалась на улице, показав стройные ноги.

К слову, похожий костюм только розового цвета носит Виктория Лопырева. Не в первый раз вкусы девушек на одежду совпадают.

«Для меня главный признак психического здоровья человека-самоироничное отношение к себе и ироничное-к окружающим. И еще. Не устаю повторять: человека нельзя обидеть ,человек может только принять решение обидеться. И это всегда больше говорит об „обиженном“ чем о „обижающем“», — поделилась своей мудростью звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие оценили ее летний аутфит. «Икона стиля», «Какая классная, стройная, хлесткая, стильная!», «Ксения, вы прямо ходячая натура, непоколебимая и сама уравновешенность!», «Костюм крутой, сидит идеально», — прокомментировали пост подписчики.

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