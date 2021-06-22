«Какой бюст!»: Гагарина в модном купальнике с поясом засветила родинку на ложбинке греха

Полина Гагарина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. По этой причине еще после первых родов она сделала все, чтобы похудеть. Теперь певица активно занимается спортом. Она носит короткие платья и шорты, чтобы подчеркнуть хрупкую фигуру. При этом увидеть ее в наряде с глубоким декольте большая редкость. Так как она не обладает пышными формами, но и акценты делает на стройность.

Вот уже несколько дней Полина отдыхает в Греции. Компанию ей составляют сын Андрей и дочка Мия. Однако у нее много свободного времени, поэтому она купается, загорает и устраивает прогулки. Блондинка успела и загореть. Она то и дело позирует в купальниках. На этот раз Гагарина запечатлелась у бассейна в небесно-голубоким бикини с поясом в стиле ретро, который моден в этом сезоне. Лиф без пуш-апа подчеркнул ее изящный бюст.

Звезда не побоялась предстать без макияжа и укладки. Она продемонстрировала свою фигуру в близи, а также засветила родинку на ложбинке.

«Счастливые люди часов не наблюдают — это точно! Я на отдыхе забываю абсолютно обо всем, но не забываю пить воду!» — заверила Полина.

Поклонники не раз подвергали критике артистку за худобу. Но на этот раз загорелая фигура певицы у многих высказала восторг. «Какой бюст!», «Слишком вы горячая», «Солнышко наше», «Загорелые косточки», «Счастливая красивая девочка», «Какая красивая», «Ох, как вершинки заострились», «Родинка прям там, ой», «Классная грудь», «Стройняшка, все на месте, все прелестно», — прокомментировали пост подписчики.

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