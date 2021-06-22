Климова в секси-платье цвета сочной травы показала изящные щиколотки на корте

Актриса не только взяла в руки ракетку, но и устроила фотосессию, засветив прелести фигуры.

Екатерина Климова не скрывает, что у нее большая семья. Актриса воспитывает сыновей и дочерей от разных мужчин. Если ее старшая наследница Елизавета уже взрослая, то остальные трое детей находятся под присмотром мамы. Однако это не мешает звезде фильма «Мы из будущего» работать и ухаживать за собой. В 43 года девушка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

В последнее время Екатерина часто находится в разъездах. Съемки новых проектов проходят в самых разных местах. При этом актриса всегда выглядит безупречно, а порой она успевает участвовать в фотосессиях. Недавно девушка грациозно позировала на кухне, стоя на шпильках. А вот 22 июня она приняла участие в съемке, которая прошла на теннисном корте. Климова примерила несколько образов, включая актуальное в этом сезоне платье-рубашку цвета сочной травы.

Наряд с акцентом на талии подчеркнул ее рельефные ноги и тонкие щиколотки. А сандалии на толстой подошве придали роста. Сначала артистка позировала сидя на полу, а потом переместилась на сетку. Вокруг нее было много мячей. Девушка очаровывала своей улыбкой.

Поклонники снова восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Ее яркий летний образ оказался таким удачным, что ее осыпали комплиментами. «Как хороша, ну просто прелесть», «Как красива, элегантна, какой вкус», «Прелестная Катюша!», «Афродита», «Какая вы свежая и задорная», «Такая красотка, слов нет», «Хочется сказать только вау», «И эти ножки достойны премии», — прокомментировали пост подписчики.

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