Леди на кухне: Климова в алом мини-платье и белых лодочках подчеркнула тонкие щиколотки

Екатерина Климова уже давно снимается в кино. Многие полюбили ее за роль в фильме «Мы из будущего». Однако в ее копилке десятки других картин. Более того, девушка успела стать многодетной мамой. Она растит сыновей Матвея и Корнея от Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи. Есть у нее и взрослая наследница Елизавета, рожденная в первом браке. Примечательно, что несмотря на свою занятость, артистка обладает стройной фигурой и притягательной внешностью.

Если выходные Климова посвящает детям, то в будни она ездит на разные съемки. По всей видимости, ей довелось принять участие в фотосессии. Актриса оказалась на кухне. Она предстала в алом мини-платье из гипюра с рюшами. Наряд подчеркнул ее стройные ноги, а белые туфли-лодочки на каблуке дополнили образ. Екатерина собрала локоны в низкий пучок. Она заглянула в холодильник, а потом закрыла лицо руками. При этом артистка продемонстрировала изящные и рельефные ноги, а также тонкие щиколотки.

Поклонники были очарованы образом девушки в испанском стиле. Другие не могли поверить, что многодетная мама в 43 года может так выглядеть. «Красотка нереальная вы, Екатерина Санна», «Катюша неповторима. Королева!», «Сногсшибательно девушка», «Какая яркая красавица», «Как вам идет этот цвет! Очень», «Не видела более идеальных ног», «Какая вы утонченная вся», «Мама дорогая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: