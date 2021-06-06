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«Наша стая»: Климова в белоснежном наряде с четырьмя детьми отметилась в кинотеатре

Семья пришла на премьеру фильма «Круэлла».

«Наша стая»: Климова в белоснежном наряде с четырьмя детьми отметилась в кинотеатре
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова – мама четырех детей. Актриса трижды была замужем и воспитывает двух дочек и двух сыновей. Старшей ее дочери Елизавете 19 лет, а младшей  — Белле всего пять. Сыновьям Матвею и Корнею 14 и 12 соответственно. В выходной они всей семьей решили сходить на премьеру фильма «Круэлла». Снимками Климова поделилась в своем Instagram.

«Наша стая на премьере криминальной комедии от Диснея «Круэлла». Очень красивое, изящное кино с тонким юмором и блестящей актерской игрой. Эмма Стоун, похоже, за вторым Оскаром пойдет», — написала Климова.

Для визита в кинотеатр Климова выбрала белоснежный наряд. Укороченные брюки и футболку дополнила кедами в тон. Завершила образ сумкой-ведро Dior.

«Какая красивая мама с детками! Вот как можно иметь четырех детей и так шикарно выглядеть? Красавица!», — писали пользователи Сети.

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