«Наша стая»: Климова в белоснежном наряде с четырьмя детьми отметилась в кинотеатре

Екатерина Климова – мама четырех детей. Актриса трижды была замужем и воспитывает двух дочек и двух сыновей. Старшей ее дочери Елизавете 19 лет, а младшей — Белле всего пять. Сыновьям Матвею и Корнею 14 и 12 соответственно. В выходной они всей семьей решили сходить на премьеру фильма «Круэлла». Снимками Климова поделилась в своем Instagram.

«Наша стая на премьере криминальной комедии от Диснея «Круэлла». Очень красивое, изящное кино с тонким юмором и блестящей актерской игрой. Эмма Стоун, похоже, за вторым Оскаром пойдет», — написала Климова.

Для визита в кинотеатр Климова выбрала белоснежный наряд. Укороченные брюки и футболку дополнила кедами в тон. Завершила образ сумкой-ведро Dior.

«Какая красивая мама с детками! Вот как можно иметь четырех детей и так шикарно выглядеть? Красавица!», — писали пользователи Сети.

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