«Роскошный живот с рельефом»: Лобода в лифе мандаринового цвета подразнила загорелой фигурой

Светлана Лобода всегда умела впечатлять публику. Она создает красочные шоу, а также обладает стройной фигурой, которую подчеркивает не только роскошными платьями, но и секси-нарядами. Этим летом артистка снова много гастролирует. Лишь иногда она прилетает на курорт, где отдыхают ее дочки Евангелина и Тильда, чтобы проведать малышек. Недавно певица дала концерт в Турции. По всей видимости, она успела и немного отдохнуть.

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Накануне Лобода поделилась трогательным видео. Она подружилась с пушистым кроликом. Потом девушка отправилась на пляж. Она дефилировала в мандариновом лифе и голубой рубашке. Певица опустила камеру, засветив не только округлый бюст, но и загорелый рельефный живот. Светлана грациозно шла, хвастаясь своей осиной талией. Она была без макияжа и укладки. Лишь солнцезащитные очки дополняли ее аутфит.

Поклонники были поражены тем, как выглядит артистка в бикини. Многие отметили, что такой фигуры нет даже у многих моделей. Лобода получила множество комплиментов. «Такая вы красивая», «Шикарная», «Светлана — любовь. Такая горячая конечно», «Не могу сосредоточиться, когда вижу вас», «У вас не только ноги идеальные», «Роскошный живот с рельефом», «Идеальная во всем», — прокомментировали пост подписчики.

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