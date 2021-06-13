«Быстро»: Светлана Лобода нашла замену директору, ушедшему от нее после скандала с Филиппом Киркоровым

Известная певица Светлана Лобода довольно быстро нашла замену своему директору Нателле Крапивиной, на днях объявившей о прекращении сотрудничества с вокалисткой после громкого скандала с Филиппом Киркоровым.

Отныне работать с Лободой и решать вопросы, связанные с ее выступлениями будет известный в светских кругах продюсер Табриз Шахиди.

Мужчина уже поделился на своей страничке в Instagram совместным снимком со Светланой Лободой.

«Дальше – больше», «Поздравляем!», «Давно ждал этого поста», «Киркорову с Давой только комментарии не пишите плохие», «Быстро», — отреагировали на новость о сотрудничестве с певицей подписчики Табриза Шахиди.

Стоит отметить, что Шахиди – один из самых успешных и известных концертных директоров России. Его называют профессионалом своего дела и настоящим гуру. С ним сотрудничают самые известные звезды российского шоу-бизнеса.

Напомним, что Нателла Крапивина являлась директором Светланы Лободы на протяжении одиннадцати лет. Именно в этот период певица стала очень популярной. В отставку Нателла подала после конфликта с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Она выступила с резкой критикой исполнителя и его протеже Давида Манукяна после церемонии вручения Премии Муз-ТВ. Даву она назвала «паноптикумом, заявив, что на Кавказе таких, как он, раньше «расчленяли на шашлыки». Киркоров вступился за друга, Крапивина ему очень жестко ответила.

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