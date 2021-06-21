«Ох, носики ежиков торчат»: Ани Лорак в облегающем кроп-топе без лифчика засветила округлый бюст

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Девушка уже не первый год находится в разводе. Однако она признавалась не так давно, что влюблена. Певица ухаживает за собой, любит наряжаться и знает, какие наряды ее красят. Порой она дает советы фанатам, рассказывая, как с помощью аксессуаров делает нужные акценты и избегает вычурности. На сцене ее можно увидеть в сверкающих платьях, а в обычной жизни она носит костюмы, джинсы и топы.

В Москве настала жаркая погода. Это заставило многих звезд достать свои самые откровенные образы из гардероба. Лорак в свою очередь покрасовалась в автомобиле в джинсах с высокой посадкой и кроп-топе. Артистка не стала надевать лифчик. Поэтому ее наряд не только помог показать плоский живот, но и подчеркнуть округлый бюст. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) была в солнцезащитных очках и с хвостиком.

Пока Лорак готовится к скорому открытию фестиваля «Жара», поклонники восхитились тем, как выглядит в 42 года. «Боги, эта фигура прекрасна», «Какая у вас роскошная грудь», «Ох, носики ежиков торчат», «Острые пики видны», «Какая талия», «Каролина, вы очаровательны», «Вам и без белья можно ходить», «Просто богиня», «Наряд подчеркнул вашу хрупкость», «Нужно декольте», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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