Кокетка с секретом: Екатерина Климова спрятала черные патчи под темными очками

Актриса Екатерина Климова завораживает публику не только своей прекрасной игрой, но и магической красотой. Артистка настолько хороша и настолько уверена в том, что она безупречна, что совершенно не боится появляться на людях без макияжа и укладки.

В сторис Instagram Екатерина Климова запечатлелась на фоне одного из театров в Воронеже, где сейчас находится на гастролях со спектаклем «Мастер и Маргарита», в котором играет одну из заглавных ролей.

Звезда пококетничала на видео, приподняв темные очки и тем самым продемонстрировав лайфхак.

Как выяснилось, под солнечными очками Екатерина Климова прячет вовсе не круги под глазами, а патчи, которые помогают придать лицу свежий вид. Вероятно, актриса поступает так довольно часто. Прием помогает не терять времени на красоту, а совмещать приятное с полезным — уходовую процедуру и прогулки по городу.

Стоит отметить, что Екатерина Климова три раза была замужем, и сейчас вновь находится в отношениях. На новый роман актриса намекнула не так давно. Правда, представить своего избранника общественности Климова пока не готова.

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