Рядом с любимыми: Екатерина Климова в лавандовом худи предстала с повзрослевшими сыновьями от Игоря Петренко

Екатерина Климова – одна из самых востребованных актрис. Между тем, звезда всегда подчеркивает, что главная ее роль – это роль мамы. У красавицы четверо детей – два сына и две дочери. Старшей наследнице Екатерины Климовой Елизавете Хорошиловой девятнадцать лет, младшей Белле Месхи – осенью исполнится шесть. Сыновьям Матвею и Корнею Петренко, соответственно, пятнадцать и тринадцать лет.

Екатерина Климова много времени проводит со своими детьми, совершая совместные выходы на прогулки или в кино.

На этот раз актриса запечатлелась в Instagram c сыновьями от Игоря Петренко, рассказав о летних обновках для взрослеющих мальчишек.

«Дети летом растут очень быстро, поэтому мы выбираем удобную одежду с яркими принтами», — поделилась Екатерина Климова.

В кадре она явно затмевает сыновей своей яркостью. Екатерина Климова облачилась в худи ярко-лавандового оттенка. Поскольку она – шатенка, то подобный цвет ей очень идет.

Стоит отметить, что Екатерина Климова предстала в кадре без макияжа. Но и без него она выглядит безупречной красавицей.

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