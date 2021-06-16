«Здорово вытягивают силуэт»: Лобода в костюме с брюками клеш и в приталенной жилетке устроила дефиле

Светлана Лобода уже много лет выступает на сцене. Она не раз демонстрировала, как занимается спортом. Так как певица может похвастаться стройной фигурой, то она позволяет себе носить самые разные наряды. На сцене ее можно увидеть в вечерних платьях, а в обычной жизни она предпочитает носить комфортные, но при этом элегантные образы. Артистка любит выделяться, поэтому ее образы всегда с изюминкой.

Накануне Лобода устроила дефиле. Она решила похвастаться своим черным костюмом-тройкой. Жакетка с выделенными лацканами дополнялась модными брюками клеш с разрезами. Вместо босоножек она выбрала обувь на плоской подошве в тон наряду. Светлана распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Золотые серьги дополняли ее образ.

«Попадание прямо в сердце — это то, ради чего стоит жить», — написала звезда.

Поклонники остались в восторге от женственного наряда Лободы. Многие одарили ее комплиментами. «Создательница шедевров», «Невероятно красивая», «Крутая», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее атуфит стилист Елена Червова.

«Достаточно удачный костюм — костюм-тройка из жилета, удлиненного жакета и брюк палаццо. Полуприталенный силуэт жакета подчеркивает изящность фигуры и талию, а также выигрышно смотрится в образе. Брюки палаццо здорово вытягивают рост, силуэт и так как все это в одном цвете, то смотрится гармонично. Насчет обуви могу сказать, что здесь надо быть осторожной. Светлана, как обладательница высокого роста, может себе позволить такую грубую обувь на плоском ходу, это как раз добавляет легкой расслабленности классическим, почти официальным костюмам. Но, если у девушки невысокий рост, то такая обувь может утяжелить образ, хотя можно заменить жилет на рубашку или кроп-топ, то можно остаться в этой обуви, потому что весь объем уйдет с верха на низ. Плюс этого костюма в разрезах на брюках, которые показывают часть ноги при ходьбе, тем самым немного его облегчая. Но, конечно, в классическом понимании сюда будет подходить обувь на каблуке или с грубой подошвой и тогда все смотрелось бы намного пропорциональнее», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Червова — стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, с помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на Первом канале «Модный приговор».

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