Летящей походкой: Лобода в черном костюме с брюками клеш и туфлях-лодочках пришла на форум

Светлана Лобода в прошлом году смогла больше времени посвятить семье. Она не скрывает, что обычно трудится в поте лица. Однако благодаря пандемии несколько месяцев певица отдыхала то с дочками Евангелиной и Тильдой, то со своей мамой. Артистка с трепетом относится к родным. В этом году она хоть и вернулась к гастролям, но видится с наследницами. При этом минувшей весной блондинка посетила множество музыкальных премий и других мероприятий.

А 3 июня Лобода на частном самолете прилетела в Санкт-Петербург с подругой и продюсером Нателлой Крапивиной. Девушка отметила, что собралась на Международный экономический форум. В этом году на мероприятии оказались многие звезды: Тина Канделаки, Даня Милохин, Ксения Собчак, Виктория Лопырева и другие известные персоны.

Светлана для такого случая выбрала неизменную классику. Она облачилась в черный брючный костюм с брюками клеш, на которых снизу были разрезы. Туфли-лодочки и золотая сумка дополнили ее аутфит.

«Какие темы мы с тобой будем поднимать сегодня? Деньги? Нам тоже нужны деньги? Ты самая высокооплачиваемая певица в стране! Частные бортики стоят недешево, я тебя понимаю», — отметила Крапивина в самолете.

По приезду Лобода устроила дефиле перед тем, как зайти в зал, где проходит форум. Она продемонстрировала грациозную походку. Наряд визуально вытянул силуэт, сделав ее еще стройнее и выше. Поклонники одарили звезду комплиментами.

Смотрите также: