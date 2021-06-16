«Живот безупречен»: 52-летняя Бондарчук в леопардовом лифе и шортах обнажила изящную фигуру

Светлана Бондарчук не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она занимается спортом и любит йогу. А за плечами бывшей жены Федра Бондарчука работа моделью, поэтому она умеет подавать себя с лучшего ракурса. Не удивительно, что в прошлом году уже в зрелом возрасте блондинка снова вышла замуж. Теперь она счастлива в браке с Сергеем Харченко. Примечательно, что светская львица не боится оголяться и делает это даже после свадьбы.

Этим летом Светлана снова отправилась отдыхать на море. Она регулярно старается ездить на курорты. На этот раз блондинка наслаждается отдыхом в компании друзей. Накануне она решила устроить фотосессию на морском побережье. Экс-жена режиссера предстала в леопардовом лифе и мини-шортах из денима. Бондарчук блеснула ложбинкой греха. При этом она показа плоский живот и безупречные стройные ноги.

Поклонники поразились тому, как светская львица выглядит в 52 года. Многие одарили ее комплиментами. «Идеальная. Вы меня очень мотивируете», «Руки, как крылья… Светлана», «Стройняшка!!», «Смотрю на вас — и не боюсь старости!», «Живот безупречен», «Хороша!», «Красивая невозможно», «Идеальные формы», «Как можно иметь такой плоский живот, вы же бабушка!» — стали комментировать пост подписчики.

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