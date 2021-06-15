«Ого, какой вид!»: Седокова в силуэтном платье с разрезом блеснула бедрами на глазах мужа

Певица на отдыхе решила принарядиться и устроить соблазнительные танцы в откровенном наряде.

Анна Седокова раньше была частью группы «ВИА-Гра». Позже артистка стала строить сольную карьеру. Примечательно, что девушка обладает эффектной внешностью. Она родила троих детей от трех разных мужчин. После последних родов певица долго не могла похудеть. При этом она занималась спортом. Теперь брюнетка обладает рельефной и привлекательной фигурой. Не удивительно, что многодетная мама год назад вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму.

Этим летом влюбленные отдыхают на греческом острове Миконос. Анна без стеснения оголяется на пляже, примеряет откровенные купальники. А 15 июня она решила принарядиться. Вечером певица облачилась в силуэтное платье пудрового цвета с разрезом от бедра. Она дополнила образ босоножками на шпильке и крупными сережками. Сначала артистка покрасовалась у белоснежной виллы.

А позже Седокова вместе с мужем пришла в бар. Там девушка решила устроить соблазнительные танцы. Она стала энергично двигаться, демонстрируя всю красоту своей фигуры и рельефные загорелые бедра. Янис с улыбкой наблюдал за женой.

«Обожаю ходить на танцы с мужем. Люблю его! Лучший», — заявила звезда.

Поклонники в свою очередь оценили вечерний образ Анны. Многие одарили ее комплиментами. «Вы счастливы, это лучший наряд», «Какая роскошная», «Платье крутое», «Такие танцы, муж может не сдержаться», «Ого, какой вид!», «Аппетитная цыпа», «Такой зачетный бампер», — стали писать подписчики.

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