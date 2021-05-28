«Либо ты ломаешься и сам начинаешь пить»: Седокова вспомнила о жизни в нищите

В новом интервью певица Анна Седокова вспомнила о своем нелегком детстве и периоде взросления. Звезда родилась в 1982 году, и ее юность пришлась на развал Советского Союза. Женщина рассказала, как в старших классах ей объявили, что теперь обучение будет идти на украинском языке вместо русского, а потом наступила эпоха безденежья и выживания. Вот так артистка вспоминает те годы.

«Когда ты понимаешь, что у тебя нет папы, а мама все время работает, а из еды есть только сосиски и пельмени, которые ты ел все детство, потому что ни на что другое просто не было денег. Когда у тебя нет семейных вечеров, потому что мама должна все время работать. Когда у тебя одно платье на десять лет и одни лосины, которые ты бережешь до лучшего случая», — цитирует Седокову «Теленеделя».

Анна рассказала, что однажды мать купила ей заветные лосины, но девушке было жалко их надевать. В итоге они пролежали в шкафу четыре года, а когда будущая звезда все-таки решилась их использовать, оказалось, что эта одежда уже стала ей мала.

И вот еще одна история, в которой получилось совсем наоборот. У юной Ани были коньки, которые она носила шесть лет. Когда же ножка девочки стала мала для этой обуви, она придумала способ, чтобы было не так больно надевать ее — разувалась на улице и давала ногам замерзнуть.

«По вечерам приходилось со страхом забегать в темный подъезд, где постоянно выкручивались лампочки, и перешагивать на лестнице через шприцы и валяющихся наркоманов. Проживая подобное, ты либо ломаешься, и сам начинаешь пить и принимать наркотики, либо понимаешь, что ты точно не хочешь стать таким же и начинаешь делать все, чтобы выбраться из этого кошмара», — говорит Седокова.

Журналист сравнил историю певицы со сказкой о Золушке. В ответ артистка отметила, что, несмотря на всю магию, этой героине ничего просто так не досталось. К моменту своего чуда девушка уже была трудолюбива, хорошо воспитана, добра, умела вести себя в обществе и красиво танцевать.

«Так что если признать, что Золушка была трудягой, которая действительно заслужила свалившиеся на нее блага, то я впервые за тридцать с лишним лет своей жизни соглашусь, что это я», — со смехом сказала звезда.

Напомним, что отец Седоковой ушел из семьи, когда ей было 5 лет. До 18-ти девушка жила в Киеве с матерью и братом. С раннего детства она занималась музыкой и танцами, затем окончила среднюю и музыкальные школы с отличием, а вуз — с красным дипломом. В 15 лет Анна начала карьеру модели, а потом стала ведущей. Деньги и слава пришли к молодой артистке, когда она в 2002 году попала в женскую поп-группу «ВИА Гра» и укомплектовала ее «золотой состав».

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