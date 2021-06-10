«Это трусики или шторка?»: Седокова в бикини с изюминкой оголила изящные бедра на Миконосе

Анна Седокова раньше выступала в составе группы «ВИА-Гра». Девушка с эффектной внешностью идеально вписалась в коллектив, но позже решила строить сольную карьеру. Примечательно, что долгое время ее личная жизнь не складывалась. Она родила троих детей от трех разных мужчин. После появления сына певица долго не могла вернуться в форму. При этом она занималась спортом и в итоге теперь артистка может похвастаться подтянутой фигурой.

Вот уже почти год Анна счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Молодой человек во всем поддерживает избранницу и не запрещает ей публиковать пикантные фото. Если раньше многодетную маму многие осуждали за стремление обнажаться, то теперь у многих она вызывает восхищение. Этим летом Седокова отдыхает на Миконосе. Она н удержалась и сделала фото на фоне белоснежных склонов, с террасы отеля.

Певица предстала в модном купальнике на длинных завязках. Микротрусики едва прикрыли ее прелести. Анна похвасталась загорелыми и подтянутыми ногами, а также рельефным прессом. Лиф подчеркнул ее пышную грудь.

Поклонники восхитились красотой многодетной мамы. Многих смутил ее необычный купальник. «Аннушка хороша, секси. Но купальник на любителя», «Это трусики или шторка?», «Бикини гармошкой собралось», «Фигура просто сногсшибательная», «В самом соку», «Какие у вас изящные бедра», «Налив, ох»,- прокомментировали пост подписчики.

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