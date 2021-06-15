«В стиле джаз»: Лариса Долина в мини-юбке с пайетками и лаковых туфлях-лодочках предстала на сцене

Лариса Долина не скрывает, что ей нравится проводить время на сцене. Она с радостью выступает, исполняя песни в разных жанрах. Своим опытом артистка делится со студентами в вузе, где преподает. А не так давно певица смогла похудеть почти на 30 килограммов. Она призналась, что после отпуска сильно поправилась, поэтому решила избавиться от лишнего веса, что ей удалось сделать уже к лету. Звезда сразу сменила гардероб и теперь часто наряжает в силуэтные платья и косухи.

А вот на днях Долина выступила на публике в молодежном образе. Певица выбрала броский, но при этом сдержанный образ. Она подчеркнула стройные ноги, надев черную мини-юбку с пайетками и колготки. Образ также дополнял белый жакет и лаковые туфли-лодочки. Публика тепло встретила артистку на сцене. Многие не могли поверить, что так можно выглядеть в 65 лет. Лариса Александровна впечатлила всех не только вокалом, но и красотой.

Многие одарили певицу комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Элла Маковей, которая отметила, что звезда выбрала стильный наряд.

«Лариса Долина — выдающаяся джазовая исполнительница. Ее образ, тяготеющий к классике, достаточно сдержанный, но от этого не менее прекрасный. Белый жакет, черная юбка, тонкие черные колготки и лаковые туфли-лодочки на шпильке. Пайетки, глиттер, лаковая кожа — непременные атрибуты образа в стиле джаз. Тем более, что сейчас они достаточно популярны и вне сцены», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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