Красота во плоти: Лариса Долина в струящемся платье с прозрачным декольте появилась на публике

Лариса Долина давно стала для многих любимой певицей. Она поет не только в джазовом стиле, но и любит экспериментировать. Не удивительно, что певица играет в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», где у нее яркая роль. Артистка продолжает удивлять публику даже в 65 лет. Недавно она смогла похудеть на 20 килограммов. По ее словам, после отпуска ей захотелось привести себя в форму. После этого она сразу сменила гардероб.

Теперь Долина не боится носить мини-платье и шорты. На днях она призналась, что похудела еще на пять килограммов. Теперь на гастролях артистка то и дело предстает в новых нарядах. Накануне она выступила в Ижевске. Для появления на публике певица выбрала струящееся платье в пол цвета малины. Рукава и декольте были выполнены из прозрачной ткани, что придало пикантности луку. Лариса Александровна сделала легкие локоны и нежный макияж.

На сцене она исполнила несколько песен в сопровождении оркестра. Публика тепло встретила артистку и одарили ее овациями. Вскоре в соцсети стали появляться хвалебные отзывы. «Дочке 16 лет, и она в полном восторге от прекрасного концерт», «Очень красивое фото!», «Лариса Александровна прекрасна!», «Обожаю Ларису Александровну как джазовую певицу», «Увидишь и влюбишься», «Так и петь и выглядеть в 65 лет — браво», — стали писать пользователи Сети.

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