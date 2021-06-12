«Локоны ласкают орешек»: Таюрская сексуально оголилась, засветив аппетитные бедра на камеру

Софья Таюрская является солисткой группы Little Big, которая в прошлом году должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Из-за пандемии коллектив так и не оказался в Роттердаме. Однако их плопулярность только продолжает расти. Более того, недавно Софья подтвердила, что у нее роман с коллегой Ильей Прусикиным. На премии Муз-ТВ они впервые вышли в свет как пара и не скрывали чувств.

Стоит отметить, что Таюрская обладает эффектной внешностью. Она признавалась, что в свое время смогла похудеть. Отношения с Ильичем, как называют ее возлюбленного, не мешают певице делать то, что она хочет. Так накануне она снялась в откровенной фотосессии. Девушка сначала полностью оголилась, а потом стала позировать в одном топе перед камерой. Софья оголила свои округлые бедра, показав себя во всей красе.

«Рекомендую каждой женщине попробовать такую съемку, это кайф», — заявила звезда.

Как Илья отреагировал на откровенные кадры, неизвестно, но поклонники восхитились тем, как выглядит 30-летняя артистка. «Соня со всех сторон сладка конфетка», «Ну это прям огонь», «Очень нежно и красиво», «Эстетично и элегантно. Нет пошлости и вульгарности. Очень женственно. Ты роскошная», «Ох, какие прелести», «Локоны ласкают орешек», «Аууф! Ошалеть можно», — прокомментировали пост подписчики.

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