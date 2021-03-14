«Огромный, толстый, большой дяденька»: солистка Little Big Софья Таюрская пожаловалась на домогательства

Певица рассказала о случае, произошедшем с ней несколько лет назад.

Солистка известной российской группы Little Big Софья Таюрская дала интервью YouTube-каналу «Джарахов». Артистка вспомнила очень неприятный момент из своей жизни, который произошел с ней несколько лет назад.

— Дело было в спа-салоне. Мне делал массаж огромный, толстый, большой дяденька. В какой-то момент понимаю, что он касается в районе паха и залезает прям туда, — рассказала Таюрская.

По словам певицы, она очень испугалась. Ее как будто парализовало.

— Не было насилия, но он меня касался. Но я не осознавало, что происходит, — сообщила артистка.

Но самое обидное, по словам Таюрской, произошло потом. Вернувшись домой, она рассказала о произошедшем своему парню. Однако мужчина не то что не защитил ее, а, наоборот, разозлился и обвинил девушку в данной ситуации. После трех лет отношений они расстались.

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