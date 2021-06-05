Прусикин из Little Big высказался о свадьбе с Таюрской во время совместного выхода в свет

На музыкальной премии Муз-ТВ артисты впервые появились как пара. Они не стеснялись демонстрировать свои чувства и заговорили о личном.

Группа Little Big прославилась, когда ее выбрали для участия в конкурсе «Евровидение». Из-за пандемии конкурс не состоялся, поэтому артисты так и не отправились в Роттердам. Однако каждый из человек из коллектива полюбился публике. Обаятельная девушка Софья Таюрская недавно дала интервью Ксении Собчак. Она подтвердила, что встречается с коллегой Ильей Прусикиным. При этом артистка подчеркнула, что их роман начался, когда он уже развелся с женой.

И вот 4 июня влюбленные впервые появились на публике вместе как пара. Они пришли на ежегодную премию Муз-ТВ. На ковровой дорожке Софья красовалась в алом платье-бюстье с пышной юбкой. Илья оделся с ней в одной гамме. Пара с радостью впервые целовалась на публике. Они демонстрировали свои чувства перед камерами.

Таюрская подчеркнула, что ей стало легче жить после признания, хоть негативные комментарии продолжают писать ей хейтеры в соцсетях. Ее избранник добавил, что даже подумать не мог, что все так обернется. Пара пояснила, что с командой они проводят почти все время и даже вместе ездят в отпуск. Софья успела пожаловаться, что бойфренд порой на нее кричит. При этом ее избранник ответил на вопрос о том, когда они сыграют свадьбу.

«Давайте не будем забегать вперед. Мы разберемся», — лаконично Илья.

К слову, пару видели на отдыхе с Гариком Харламовым, которому компанию составляла актриса из сериала «Гусар» Катериной Ковальчук. Однако Софья не стала рассказывать, какие отношения связывают юмориста с молодой актрисой, пишет «Комсомольская правда».

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