«Взбудоражила до дрожи»: Муцениеце в горчичном бикини блеснула сочными бедрами на лужайке

Актрису даже стал облизывать пес, который увидел, как она загорает. Девушке пришлось просить собаку остановиться.

Агата Муцениеце уже больше года является свободной девушкой. Если раньше она переживала из-за развода с Павлом Прилучным. То теперь девушка наслаждается жизнью. Она не скрывает, что ей теперь чаще поступают предложения о работе. Актриса всегда мечтала быть не менее популярным, чем ее экс-муж. А поклонники заметили, что она также похорошела. Агата занимается спортом и все чаще меняет имидж.

Примечательно, что недавно Прилучный уехал отдыхать на Мальдивы вместе с новой избранницей Мирославой Карпович. А вот его экс-избранница уехала с детьми Тимофеем и Мией в деревню. Однако даже там актриса нашла, чем себя порадовать. Она решила позагорать на лужайке. Муцениеце запечатлела себя в горчичном купальнике. Она придерживала руками лиф, засветив роскошную грудь.

«Ну что, друзья! Говорят, в Москве дождь? Ну все, не завидуйте! Я позагораю чуть-чуть», — заявила звезда.

Потом актриса перевернулась на живот. Она засветила свои округлые бедра. К ней подбежал пес и стал облизывать девушку, чем ее рассмешил.

«Он мне моет спину! Ра! Ну хватит, перестань это делать! Отстань!» — потребовала Агата.

Поклонники отметили, что бывшая жена Прилучного взбудоражила их своим видом. Она засветила все свои прелести. «Ох, как облизывает», «Так всегда мойся», «Агата, какие формы, это же шик», «Просто идеальная грудь», «Взбудоражила до дрожи», «Вот это фигура», «Как можно такую красоту прятать?», «Мирослава нервно отдыхает в сторонке», «Как такую можно бросить?» — прокомментировали кадры подписчики.

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