«Ох, прям рельеф на животе»: Карпович в алом бикини вальяжно оголила точеную фигуру у бассейна

Мирослава Карпович многим знакома по сериалу «Папины дочки». Однако она давно выросла и успела попробовать себя в роли модели. Она часто экспериментировала с имиджем и в итоге стала носить короткую стрижку. Актриса теперь все чаще появляется в кино и играет в театре. Однако поклонников интересует ее личная жизнь, так как девушка в прошлом году закрутила роман с Павлом Прилучным. После отдыха в Крыму они стали жить вместе.

Этим летом пара снова отдыхает вместе, но уже на Мальдивах. С собой Мирослава взяла чемодан нарядов. Она с радостью наряжается для возлюбленного. Они не только загорают на пляже, но катаются на лодке. Ранее девушка отметилась в легком розовом платье, а также в наряде с леопардовым принтом. Теперь Карпович устроила пикантную фотосессию у бассейна. Актриса вальяжно легла у кромки, показав точеную фигуру в алом мини-бикини. Она засветила длинные ноги и рельефный пресс.

«Спасибо за доверие, изящество, комфорт», — написала звезда.

Поклонники отметили, что девушка грациозная как лань. Многие одарили ее комплиментами. «Кайф!», «Все оттенки голубого», «Ох, прям рельеф на животе», «Этот животик Пашу соблазнил?», «Какая у тебя модельная фигурка», «Очень худенькая», «Фото максимально красочное», «Красивая безумно», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что в это время экс-жена Прилучного отдыхает в деревне. Она решила вывезти детей, Тимофея и Мию на свежий воздух.

Смотрите также: