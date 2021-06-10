Нюша в черном платье-сорочке и модных ботинках на массивной подошве появилась на публике

Нюша уже много лет выступает на сцене. Мало кто знает, что она дочка бывшего участника коллектива «Ласковый май». Долгое время именно папа был продюсером артистки. А когда девушка вышла замуж, что контракт с отцом продлевать не стала. Теперь она сама занимается своим творчеством, а супруг Игорь Сивов ей помогает. Певица также успела стать мамой и растит дочку Симбу. Девочке с малых лет она рассказывает, как сортировать мусор и почему экология планеты под угрозой.

Ранее Нюша отметилась в нарядах, сделанных из переработанных материалов. Даже на одну из музыкальных премий она собиралась прийти в платье, сшитом из толстовок, но тогда артистка осталась дома с дочкой. А 10 июня она отправилась в «Москвариум», на конференцию посвященную экологии. Она предстала на публике в стильном монохромном образе.

Нюша была облачена в черное платье-сорочку и приталенный жакет. Ее женственный образ дополнили грубые ботинки на толстой подошве. Такая обувь в моде уже не первый сезон. Артистка с радостью рассказала, как сортирует мусор и почему так беспокоится за экологию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили комплиментами молодую маму. «Вы были просто неотразимы», «Столько красоты», «Леди в черном, так завораживает», «Очень крутой образ», «Неудачный наряд, вы в нем еще ниже», «Такая Дюймовочка», «Нюша прелестна, но образ мрачный», — стали писать пользователи Сети.

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