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«Две зефирки»: Нюша в пышном платье цвета прокисшей малины появилась с дочкой на Премии Муз-ТВ

Певица и ее маленькая наследница Симба в пудровом платье выглядели невероятно нежно и красиво.

«Две зефирки»: Нюша в пышном платье цвета прокисшей малины появилась с дочкой на Премии Муз-ТВ
Певица Нюша с дочкой на премии Муз-ТВ. Фото: Ольга ХрабрыхTeleprogramma.pro

Певица Нюша решила, что ее маленькой дочери Симбе пора начинать выходить в свет. Вокалистка привела маленькую наследницу на одно из самых масштабных мероприятий этого лета — церемонию вручения Премии Муз-ТВ.

Для появления на публике Нюша облачилась в роскошное пышное платье-баллон с открытыми плечами цвета прокисшей малины, а дочку нарядила в платье пудрового цвета. В руках малышка Симба держала мягкую игрушку — единорога. Выглядели мама и дочка невероятно мило.

«Две зефирки», «Они божественны», «Очень милые», «Прекрасные», «Милашки», «Нюша, вы супер», — прокомментировали наряд певицы и ее дочери в Сети.

Нюша и ее дочка Симба очаровали публику
Нюша и ее дочка Симба очаровали публику. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

Стоит отметить, что одобрения у публики заслужил и наряд Кристины Орбакайте. Певица появилась на Премии Муз-ТВ в роскошном черном платье с украшением в виде змеи на груди.

А вот образ одной из ведущих церемонии — Ксении Собчак — поклонники нашли провокационным и даже вызывающим.

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