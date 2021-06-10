Музыкой балуются: Лиза Галкина в пышном платье в цветочек прильнула к маме во время игры на фортепиано

Алла Пугачева в этом году вернулась к прежней жизни. Она стала ходить в гости к друзьям и отмечать праздники в кругу родных и близких. Скучать артистке не приходится, так как рядом с ней находятся ее дети. Если Кристина Орбакайте отметила 50-летие и уже давно подарила маме внуков, то Лизе и Гарри только по семь лет. Малыши окончили первый класс и теперь наслаждаются каникулами. Максим Галкин любит гулять с ними в саду.

А вот Алла Борисовна часто занимается с малышами на фортепиано. В этом году на ее день рождения они показали свое мастерство. А теперь в фан аккаунте появилось видео, где Примадонна в черном нарде играет и поет, а рядом с ней сидит Лиза в пышном платье. Девочка прильнула к маме и обнимала ее руку.

«А нам нужно допеть, нашу песенку спеть. До чего-же хорошо, с тобою, Лизок! А мне бы еще станцевать хотя бы разок. Ну ничего, мы станцуем, обязательно станцуем и друг друга на свадьбе поцелуем», — напевала Пугачева.

Потом она стала петь вместе с наследницей. Малышка повторяла слова за мамой.

«Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла — мастер импровизаций „что вижу, то пою“. Обычно я еще сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает», — отмечал Галкин.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что для любых родителей счастье — побывать на свадьбе родителей. «Алла Борисовна, до слез… Непременно станцуете и все будет», «Как это мило», «Лизок прижалась к руке, милашка», «Какое счастье — быть с мамой!», «Это прекрасно», — стали писать подписчики.

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