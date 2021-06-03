«Словно девочка»: Алла Пугачева в мини-платье и алых ботильонах блеснула изящными ногами

Алла Пугачева для многих поклонников является иконой стиля. Певица в свое время блистала на сцене в платьях-балахонах. Однако несколько лет назад она сильно похудела. Тогда артистка сменила гардероб и стала одеваться в более молодежные наряды. Одевает жену Максима Галкина не только Валентин Юдашкин, но и Игорь Гуляев.

Недавно на вечеринке у Кристины Орбакайте, которая с размахом отметила 50-летие, звезда появилась в пышном платье с цветочным узором. Позже она призналась, что хотела надеть шорты, но решила, что в этот день должна в центре внимания быть именинница. К слову, она также похвалила дочку и назвала ее стильной.

На фоне разговоров о моде поклонники опубликовали архивное фото Пугачевой. В кадре она позирует в гримерке в черном мини-платье с декольте на молнии в спортивном стиле. Образ дополнили кепка и алые ботильоны на шнуровке. Певица сидела в кресле, закинув ногу на ногу. Артиста засветила свои изящные ноги.

Поклонники осыпали Аллу Борисовну комплиментами. Многие посчитали, что она прекрасно выглядит для своих лет. Но нашлись и те, кто образ сочли сильно откровенным. «А ножки остались такие-же красивые», «Алла Борисовна, будьте счастливы и любимы!», «Классная фигура», «Словно девочка», «Поприличнее надо быть», «Вам можно все и ножки открывать тоже», — прокомментировали пост подписчики.

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