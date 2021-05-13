«На себя не похожа»: Седокова с локонами засветила роскошный бюст

Недавно Анна Седокова с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой побывали в Лос-Анджелесе. Там артистка снимала клип на свою новую песню. Теперь же она приехала на родину, в Киев. В своем Instagram Анна поделилась коротким видео, на котором предстала с крупными локонами. В кадр попал и роскошный бюст певицы. В таком образе некоторые фанаты не сразу ее узнали.

«На себя не похожа! Ого! Супер! Огонь! Как всегда, красотка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, за профессионального спортсмена Седокова вышла замуж в прошлом году. На тот момент 37-летня певица связала себя узами брака в третий раз. Эксклюзивные кадры со свадьбы она показала в своем клипе на песню «Привязана к тебе».

Смотрите также: