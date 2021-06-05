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В «зверином» стиле: Седокова поддержала тренд на «леопардовый» принт вслед за Рудковской

Певица выбрала боди со «звериным» принтом для съемок своего нового клипа.

В «зверином» стиле: Седокова поддержала тренд на «леопардовый» принт вслед за Рудковской
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Недавно Анна Седокова побывала в Лос-Анджелесе, где снимала свой новый клип на песню «Эгоистка». После певица отправилась в родной Киев, где продолжила работать над видео. На отдельных кадрах в музыкальном ролике она появилась в «леопардовом» боди, поверх которого накинула лавандового оттенка жакет с «мужского плеча». Кадрами поделилась в своем Instagram.

Анна Седокова
Анна Седокова (в центре). Скриншот: instagram.com/annasedokova

«Красотка! Нереальная! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Недавно «леопардовый» принт, который в этом сезоне стал одним из популярных, примерила и Яна Рудковская. В разных нарядах она позировала в своем Instagram.

Напомним, в прошлом году Седокова в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. После свадьбы артистка представила фанатам свою новую книгу, а затем активно взялась за развитие собственного бренда одежды.

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