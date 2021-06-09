«Классно поснимали»: невестка Орбакайте раскрепостилась перед камерой в куртке из «вареного» денима, надетой на голое тело

Жена сына певицы Кристины Орбакайте Никиты Преснякова Алена Краснова — фотомодель, красавицу часто приглашают на съемки. Бекстейджами из студий невестка Кристины Орбакайте часто делится в сторис Instagram.

На этот раз Алена Краснова, вероятно, принимала участие в фотосессии для бренда, изготавливающего модную джинсовую одежду.

Красавица показала видео в сторис Instagram, на котором предстала в куртке и брюках из «вареного» денима.

Алена Краснова явно кокетничает перед камерой, строя глазки поклонникам. Кадры полны неприкрытого эротизма — куртку девушка надела на голое тело, а ширинку на джинсах не застегнула.

После съемок Алена отправилась перекусить.

«Классно поснимали, а теперь будем вкусно кушать. Потом будем снимать под дождем», — поделилась планами красотка.

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились почти четыре года назад. Поклонники одолевают пару вопросами по поводу пополнения в семье. Те говорят, что детей планируют, но немного позже. Пока им хорошо и вдвоем.

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