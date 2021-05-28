«Мы думаем о детях»: Пресняков высказался о планах на будущих правнуков Пугачевой

Как отметил музыкант, им очень часто задают этот вопрос.

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о сроках появления детей у него в семье с женой Аленой Красновой.

«Да. Мы думаем о детях. Все задают этот вопрос. Но вот когда будет, тогда и будет. Я считаю, когда все наконец-то перестанут нас теребить с этим вопросом, тогда и будут дети».

Никита Пресняков

Также Пресняков рассказал, что работает сейчас в Московском губернском театре Сергея Безрукова. «Это самое сложное, что я сейчас пробую. Ты должен просто откинуть все свои дела. Есть контора, где я работаю клипмейкером. Я им сказал: «Ребята, я до премьеры вообще ничего не могу. Все». У нас почти каждый день работа. Нет выходных, кроме понедельника. Когда все друзья работают, у меня выходной. В понедельник театр не работает. И мы прямо с утра до вечера репетируем. Это очень интересно и того стоит. Ты должен себя всего отдавать и обо всем забыть», — сказал Пресняков.

Напомним, что Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли свадьбу в 2017 году. Торжество обошлось им в семь миллионов рублей.

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