Невестка Орбакайте в эффектном платье-бюстье с «золотыми» перьями грациозно блеснула бюстом

Алена Краснова почти четыре года назад стала женой Никиты Преснякова, который является сыном Кристины Орбакайте и внуком Аллы Пугачевой. Девушку в звездной семье встретили очень тепло. Она часто вместе с мужем бывает в гостях у Примадонны. Певица считает внука очень талантливым. На свадьбу она подарила влюбленным квартиру, а не так давно отдала им свою бывшую дачу на Истре.

Пока Никита занимается музыкой и готовится к участию в мюзикле, его супруга работает. Она является моделью и учится на фотографа. Девушка обладает стройной фигурой и тщательно ухаживает за собой. Накануне она приняла участие в фотосессии. Невестка Орбакайте на этот раз примерила не стильный наряд, а вечерний образ. Она позировала в эффектном платье-бюстье с корсетом и юбкой из золотистых перьев.

Наряд подчеркнул ее талию. Краснова сверкнула глубоким декольте. Девушка принимала грациозные позы, демонстрируя всю красоту своего платья и фигуры.

Поклонники остались под впечатлением от наряда. Многие осыпали жену Никиты комплиментами. «Какая девушка», «Вот это платье», «Вы золотая Жар-Птица», «Королевишна, не меньше», Безумно красиво«, «У вас идеальная фигура», «Повезло Никите, вы прям чудо как хорошо», «Платье сногсшибательные и вы в нем», «Любуюсь этой птичкой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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