«Ах, водичка стекает по бедрам!»: Орлова в мокром купальнике-бюстье изящно вышла из океана

Артистка поделилась соблазнительным пляжным фото. Она не постеснялась показать себя во всей красе.

Ольга Орлова обладает стройной фигурой. Поклонники не перестают удивляться тому, как выглядит бывшая солистка «Блестящих». В свои 43 года она может похвастаться моложавым видом. Девушка уже давно не поет, но зато ведет шоу «Дом-2». Миллионы поклонников следят за ее жизнью. Примечательно, что она любит вкусно поесть, а вот к спорту равнодушна. О личной жизни артистка не рассказывает, предпочитая придерживаться правила, что счастье любит тишину.

Этим летом Ольга снова уехала в отпуск. Она прилетела на Мальдивы, где уединенно проводит время под пальмами. С собой девушка взяла множество купальников и романтичных платьев. Она не стесняется демонстрировать свою красоту публике. 8 июня артистка сразила весь пляж своим видом. Орлова предстала в синем купальнике-бюстье, который намок в воде. Она изящно вышла из океана, показав свои формы.

По бедрам телеведущей стекали капли воды. Она засветила ложбинку греха и округлые бедра. Намокший купальник подчеркнул изгибы ее тела.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Орлова. Многие осыпали ее комплиментами. «Красивая, просто статуэточка!», «Ах, какая женщина», «Есть за что подержаться», «Ах, водичка стекает по бедрам!», «Какие гром-бедра! Это топчик!», «Красивая русалка», «Вот она фигура в форме груши», «Низ тяжеловат», «Да, вы девушка видная», «Зачетные формы», «Дива дивная», — прокомментировали пост подписчики.

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