«Плоский живот и упругие бедра»: Орлова в мокром бикини цвета вина обнажила идеальные формы

Телеведущая дразнит поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах. Она не постеснялась выставит смелый кадр в соцсети.

Ольга Орлова раньше выступала в составе группы «Блестящие» и очень близко дружила с Жанной Фриске. Однако теперь она уже не поет, а ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что о личной жизни артистка не рассказывает. Однако в свои 43 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Если на работе она носит женственные наряды, но чаще всего прячет свое декольте, то на отдыхе женщина предстает во всей красе.

Этим летом Ольга отдыхает на Мальдивах. Она взяла с собой целый чемодан купальников. почти каждый день телеведущая делится свежими фото. 5 июня подруга Ксении Бородиной опубликовала очередной снимок, на котором предстала в мокром бикини цвета вина. Лиф облегал ее наливную грудь. также Ольга оголила плоский живот и округлые бедра. Она грациозно позировала на пляже, хвастаясь изгибами тела.

«А для вас фотки в купальнике женщины „за сорок“ — это прилично или нет? Делитесь мнением», — написала телеведущая.

Поклонники не стали осуждать звезды. Многие отметили, что так выглядят даже не все модели. Орлова получила множество комплиментов, сразив подписчиков. «Прилично то, что красиво и не вызывающе», «Ольга, у вас красивое тело. Вам можно», «Если женщина при этом выглядит, как вы, то прилично», «В вашем случае — идеально!», «Да хоть за 70, если красивая фигура и ухоженная женщина», «За 40, но хороша», «Плоский живот и упругие бедра», — прокомментировали пост подписчики.

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